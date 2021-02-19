Не допустити паралічу міністерств. Зеленський просить Раду переглянути повноваження замів

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців . Він повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

За його словами, положення про виконання першим заступником міністра чи заступниками (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, народний депутат Олександр Качура написав на своєму Telegram-каналі, що Комітет з питань організації державної влади сьогодні вранці розглянув вето Зеленського з пропозиціями щодо законопроекту про державну службу і схвалив їх.

"По всіх пропозиціях президента було прийнято рішення - схвалити і відправити в зал. З практично повною впевненістю можна сказати, що дані пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради", - написав він.

Разом з тим, через те, що цей закон ветували вже з'явилася проблема. Сьогодні під час виступу в Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою.

"В.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи", - заявив він.