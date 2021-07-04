Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі. Він наголосив, що українська сторона буде відстоювати норми та принципи міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в Одесі.
Як наголосив глава держави, військові навчання Sea Breeze, які зараз Україна разом з міжнародними партнерами проводить у Чорному морі, демонструють українську гідність у протистоянні воєнним загрозам, посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації.
"Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм та принципів міжнародного права. Це показує, що ми недопустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської держави", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, до цього у ВМС України заявляли, що не виключають провокацій з боку Росії під час військових навчань Sea Breeze у Чорному морі.
А напередодні початку військових навчань російська армія влаштувала провокацію щодо британського есмінця, який йшов поблизу узбережжя Криму.