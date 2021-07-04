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Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, - Зеленський

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Одеса, Неділя 04 липня 2021 10:59
Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі. Він наголосив, що українська сторона буде відстоювати норми та принципи міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в Одесі.

Як наголосив глава держави, військові навчання Sea Breeze, які зараз Україна разом з міжнародними партнерами проводить у Чорному морі, демонструють українську гідність у протистоянні воєнним загрозам, посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації.

"Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм та принципів міжнародного права. Це показує, що ми недопустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської держави", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

Posted by Офіс Президента України on Saturday, July 3, 2021

Нагадаємо, до цього у ВМС України заявляли, що не виключають провокацій з боку Росії під час військових навчань Sea Breeze у Чорному морі.

А напередодні початку військових навчань російська армія влаштувала провокацію щодо британського есмінця, який йшов поблизу узбережжя Криму.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Чорне море
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