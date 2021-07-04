Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит России ограничивать свободу судоходства в Черном море. Он подчеркнул, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в Одессе.
Как подчеркнул глава государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающихся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации.
"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы недопустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства",- заявил Зеленский.
Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.
Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.Posted by Офіс Президента України on Saturday, July 3, 2021
Напомним, до этого в ВМС Украины заявляли, что не исключают провокаций со стороны России во время военных учений Sea Breeze в Черном море.
А накануне начала военных учений российская армия устроила провокацию в отношении британского эсминца, который шел у побережья Крыма.