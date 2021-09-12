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Мають бути домовленості: у Зеленського назвали умову нормандської зустрічі

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Київ, Неділя 12 вересня 2021 16:31
Мають бути домовленості: у Зеленського назвали умову нормандської зустрічі Фото: Никифоров назвав умови за яких може відбутися нормандська зустріч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський бажає проведення нормандського саміту. Лідери можуть зустрітися заради досягнення конкретного результату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника президента Сергія Никифорова у програмі "Взгляд с Банковой".

За словами Никифорова, питання проведення нормандської зустрічі наразі не вирішувалося серед президентів. Речник відзначив, що лідери можуть зустрітися заради досягнення конкретного результату, аби організація саміту не була марною.

"Щодо президента - президент, звичайно ж, хоче проведення зустрічі лідерів Нормандського формату. Єдине - і це абсолютно логічно, і я думаю, що всі інші учасники цієї четвірки цього хочуть - щоб вона проводилася не заради самого проведення, а щоб були якісь конкретні результати. Як мінімум, обмін полоненими або, як правильно говорити, утримуваними особами.Тому чекаємо. У цьому форматі є постійний контакт між сторонами, якісь переговори тривають. Чекаємо, що можуть бути якісь конкретні домовленості, щоб їх потім своєю присутністю на найвищому рівні підтвердили лідери "нормандської четвірки", - заявив Никифоров.

Сьогодні порушення питання щодо проведення саміту вирішується на рівні радників й міністрів закордонних справ.

"Не такий близький я до цих переговорів. Все-таки це поки інший рівень. Рівень радників, рівень міністрів закордонних справ. Поки не почне готуватися до цього саміту президент, це чисто технічно не моя інформація, тому що все-таки я працюю в Офісі президента, а не в Міністерстві закордонних справ. Тому не можу вам поки відповісти", - додав Никифоров.

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