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Должны быть договоренности: у Зеленского назвали условие нормандской встречи

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Киев, Воскресенье 12 сентября 2021 16:31
Должны быть договоренности: у Зеленского назвали условие нормандской встречи Фото: Никифоров назвал условия при которых может состояться нормандская встреча (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский желает проведения нормандского саммита. Лидеры могут встретиться ради достижения конкретного результата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя президента Сергея Никифорова в программе "Взгляд с Банковой".

По словам Никифорова, вопрос проведения нормандской встречи пока не решался среди президентов. Спикер отметил, что лидеры могут встретиться ради достижения конкретного результата, чтобы организация саммита не была напрасной.

"Что касается президента — президент, конечно же, хочет проведения встречи лидеров Нормандского формата. Единственное — и это абсолютно логично, и я думаю, что все остальные участники этой четверки этого хотят — чтобы он проводился не ради самого проведения, а чтобы были какие-то конкретные результаты. Как минимум, обмен пленными или, как правильно говорить, удерживаемыми лицами.Так что ждем. В этом формате есть постоянный контакт между сторонами, какие-то переговоры продолжаются. Ждем, что могут быть какие-то конкретные договоренности, чтобы их потом своим присутствием на высшем уровне подтвердили лидеры "нормандской четверки"., - заявил Никифоров.

Сегодня поднятие вопроса о проведении саммита решается на уровне советников и министров иностранных дел.

"Не так близок я к этим переговорам. Все-таки это пока другой уровень. Уровень советников, уровень министров иностранных дел. Пока не начнет готовиться к этому саммиту президент, это чисто технически не моя информация, потому что все-таки я работаю в Офисе президента, а не в Министерстве иностранных дел. Поэтому не могу вам пока ответить.", - добавил Никифоров.

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