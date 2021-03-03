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Діджіталізація і "зелений" курс: Кабмін прийняв економічну стратегію до 2030

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 15:34
Діджіталізація і "зелений" курс: Кабмін прийняв економічну стратегію до 2030 Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Документ розроблено з залученням експертів і вчених.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

За його словами, документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг.

Крім того, стратегія враховує важливі наскрізні напрямки - діджиталізацію, "зелений" курс, розвиток підприємництва і збалансований регіональний розвиток. Серед принципів, на яких будується стратегія - європейська та євроатлантична інтеграція.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін також затвердив план боротьби з виведенням грошей в офшори. Він передбачає оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням міжнародних правових норм.

До всього іншого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин врятував українців від італійського сценарію розвитку пандемії COVID.

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