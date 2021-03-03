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Диджитализация и "зеленый" курс: Кабмин принял экономическую стратегию до 2030

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 15:34
Диджитализация и "зеленый" курс: Кабмин принял экономическую стратегию до 2030 Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ разработан с привлечением экспертов и ученых.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По его словам, документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.

Кроме того, стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие. Среди принципов, на которых строится стратегия, - европейская и евроатлантическая интеграция.

Напомним, сегодня Кабмин также утвердил план борьбы с выводом денег в офшоры. Он предусматривает обновление украинского перечня офшорных зон с учетом международных правовых норм.

Ко всему прочему премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин спас украинцев от итальянского сценария развития пандемии COVID.

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