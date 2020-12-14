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Тримали людину в гаражі і вимагали хабар: трьом поліцейським оголосили підозри

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 12:32
Тримали людину в гаражі і вимагали хабар: трьом поліцейським оголосили підозри Фото: місце затримання (dbr.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили групу працівників правоохоронного органу, які вимагали у громадянина хабар. Підозру повідомили заступнику начальника відділу кримінальної поліції та двом оперуповноваженим одного з управлінь Нацполіції в Києві.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронці тримали громадянина України в гаражі та вимагали від нього хабар за невжиття заходів щодо можливого зберігання бурштину.

У прес-службі Офісу генпрокурора уточнили, що поліцейські вимагали від громадянина щомісячно сплачувати по 1000 доларів. Однак, зустрівшись для одержання першого платежу, вони назвали нову суму у розмірі 3000 доларів.

"11 грудня 2020 року у порядку ст. 208 КПК України працівники ДБР затримали правоохоронців "на гарячому" під час одержання ними неправомірної вигоди у сумі 2 500 доларів від громадянина України. Наразі правоохоронцям повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві викрили трьох співробітників Національної поліції. Вони підозрюються у викраденні людини з вимогою викупу.

Крім того, військова контррозвідка Служби безпеки України викрила спробу торгівлі посадами у Міністерстві оборони.

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