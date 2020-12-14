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Держали человека в гараже и требовали взятку: трем полицейским объявили подозрения

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 12:32
Держали человека в гараже и требовали взятку: трем полицейским объявили подозрения Фото: место задержания (dbr.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу работников правоохранительного органа, которые требовали у гражданина взятку. Подозрение сообщили заместителю начальника отдела криминальной полиции и двум оперуполномоченным одного из управлений Нацполиции в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, правоохранители держали гражданина Украины в гараже и требовали от него взятку за непринятие мер относительно возможного хранения янтаря.

В пресс-службе Офиса генпрокурора уточнили, что полицейские требовали от гражданина ежемесячно платить по 1000 долларов. Однако, встретившись для получения первого платежа, они назвали новую сумму в размере 3000 долларов.

"11 декабря 2020 года в порядке ст. 208 УПК Украины сотрудники ГБР задержали правоохранителей "на горячем" во время получения ими неправомерной выгоды в сумме 2 500 долларов от гражданина Украины. Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве разоблачили трех сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.

Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку торговли должностями в Министерстве обороны.

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