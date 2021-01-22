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Ядерній угоді бути: у Путіна підтримали пропозицію Байдена

Автор: Анастасия Рокитна

Россия приветствует предложение нового президента США Джо Байдена по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В Кремле хотят деталей предложения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Однако, официального предложения о продлении ядерного соглашения пока нет, сообщил Песков.

"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов", - заявил он.

Ранее The Washington Post писал, что Джо Байден намерен продлит ядерное соглашение на 5 лет.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Он действует до февраля 2021 года.

Ранее Владимир Путин предложил США продлить ядерное соглашение на один год без условий.

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