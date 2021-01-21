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Денісова про передачу полонених: їх кількість і місцеперебування невідомо

Новость на русском → Київ, Четвер 21 січня 2021 15:08
Денісова про передачу полонених: їх кількість і місцеперебування невідомо Фото: Людмила Денісова (facebook com denisovaombudsman)
Автор: Анастасия Рокитна

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про хід передачі полонених зі сторони бойовиків. Наразі їхнє місцезнаходження невідомо.

Про це вона повідомила на своєму Telegram-каналі.

За її словами, кількість громадян, яких планують передати Україні, постійно змінюється. Де вони зараз знаходяться, також невідомою.

"Наразі дійсно підтверджено два маршрути, за якими може відбутися процес передачі - через КПВВ "Майорське" та за маршрутом Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ", - повідомила вона.

"Східна правозахисна група" на своїй сторінці в Facebook повідомила, що вчора спецконвої бойовиків разом з утримуваними особами пішли у напрямку до Ростова.

За їх даними, якщо президент України Володимир Зеленський і СБУ дадуть згоду, то процес передачі буде відбуватися на КПВВ "Майорськ". Другий маршрут є запасним - з Мінська їх повинен буде забрати народний депутат Віктор Медведчук.

"На сьогоднішній день, мобільний зв'язок родичів з помилуваними перервано з учорашнього дня. Родичам повідомили, що їхні близькі вже помилувані і знаходяться на волі", - повідомили в організації.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що рішення про передачу полонених нардепу Віктору Медведчуку грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

У коментарі РБК-Україна голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що це політичне шарлатанство, яке ніяким чином не причетне до вирішення питання.

Раніше бойовики пообіцяли передати Україні 9 осіб, український омбудсмен після цього повідомила, що не може назвати імена цих людей, поки вони не доставлені в Україну.

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