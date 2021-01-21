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"Політичне шарлатанство": Кравчук про передачу полонених Медведчуку

Новость на русском → Київ, Четвер 21 січня 2021 13:25
"Політичне шарлатанство": Кравчук про передачу полонених Медведчуку Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Леонід Кравчук відреагував на можливу передачу полонених народному депутату Віктору Медведчуку. Він закликав не спекулювати на людському горі.

Про це Кравчук заявив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, є схема обміну полоненими, як і подгрупа в українській делегації ТКГ, яку очолює Галина Третьякова.

"Я ставлю запитання: Медведчук - це держава? Якщо у нього є своя територія в Україні або власна дача, він може туди забирати кого завгодно", - заявив він.

Кравчук заявив, що якщо у Росії є бажання обміну, то потрібно це вирішувати на державному рівні, а не на приватному.

"Я це розцінюю як політичне шарлатанство, яке ніяким чином не причетне до вирішення питання", - заявив голова української делегації.

МЗС розкритикував передачу полонених Медведчуку

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що рішення про передачу полонених нардепу Віктору Медведчуку грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

"Цей крок РФ є ударом по нормандскому формату і Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу по забезпеченню звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом людей", - говорилося в заяві.

Нагадаємо, в січні бойовики заявили, що передадуть Україні полонених. Український омбудсмен після цього повідомила, що не може назвати імена цих людей, поки вони не доставлені в Україну.

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"Політичне шарлатанство": Кравчук про передачу полонених Медведчуку
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Політичне шарлатанство": Кравчук про передачу полонених Медведчуку
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Складна історія. Що відбувається в переговорах по Донбасу та з обміном полоненими
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Складна історія. Що відбувається в переговорах по Донбасу та з обміном полоненими