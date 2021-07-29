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День молоді перенесли на іншу дату: коли відзначатиме Україна

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Україна, Четвер 29 липня 2021 14:24
День молоді перенесли на іншу дату: коли відзначатиме Україна Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня молоді в Україні. З 2022 року День молоді відзначатимуть 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Глава держави підписав відповідний указ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції в європейську спільноту, утвердження цінностей демократії і свободи, а також враховуючи ініціативу молодіжних організацій і рухів", - йдеться в повідомленні.

Водночас указ президента від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", згідно з яким це свято відзначалося в Україні щорічно в останню неділю червня втратив чинність.

Указ набуде чинності 1 січня наступного року.

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