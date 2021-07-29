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День молодежи перенесли на другую дату: когда будет отмечать Украина

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Украина, Четверг 29 июля 2021 14:24
День молодежи перенесли на другую дату: когда будет отмечать Украина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес празднование Дня молодежи в Украине. С 2022 года День молодежи будут отмечать 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Глава государства подписал соответствующий указ с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений", - говорится в сообщении.

В то же время указ президента от 22 июня 1994 года № 323 "О Дне молодежи", согласно которому этот праздник отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня утратил силу.

Указ вступит в силу 1 января следующего года.

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