У справі "ПрикарпатЗахідтранс" оголосили підозру
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Служба безпеки України (СБУ) оголосили підозру у справі про передачу нафтопроводу структурам, нібито близьким до нардепа Віктора Медведчука. Підозру оголосили експерту, який був задіяний у схемі.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у СБУ.
За словами джерела, мова йде про ділянку нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", право власності на який належить компанії "ПрикарпатЗахідтранс". У схемі нібито брали участь посадові особи цієї фірми, а також українські і російські чиновники.
На сайті СБУ уточнюється, що підозру оголосили експертці, яка сприяла виведенню нафтопроводу з державної власності. За даними слідства, вона сприяла реалізації схеми, організаторами якої були посадові особи "ПрикарпатЗападтрансу".
Також у СБУ зазначають, що справа про право власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу кілька років розглядалася в суді. Завдяки висновкам експертки суд переглянув рішення на користь комерційної структури.
Сьогодні фігурантці повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями експерта та подання завідомо неправдивого висновку до суду. НАБУ уточнює, що фігурантка справи - колишня заступниця директора "УкрДІАП".
Як відомо, ЗМІ пов'язують власників "ПрикарпатЗахідтранс" з бізнес-групою, нібито близькою до народного депутата Віктора Медведчука.
Нагадаємо, нафтопровід був побудований за часів СРСР та після його розпаду мав перейти у власність України на підставі правонаступництва. Проте дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" не передала його, і у 2011 році суд в Рівненській області визнав право власності України.
Але в 2015 році суд скасував рішення, а в 2017 на підставі експертизи визнав право власності за ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".