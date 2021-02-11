ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У справі "ПрикарпатЗахідтранс" оголосили підозру

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 16:20
У справі "ПрикарпатЗахідтранс" оголосили підозру Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Служба безпеки України (СБУ) оголосили підозру у справі про передачу нафтопроводу структурам, нібито близьким до нардепа Віктора Медведчука. Підозру оголосили експерту, який був задіяний у схемі.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у СБУ.

За словами джерела, мова йде про ділянку нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", право власності на який належить компанії "ПрикарпатЗахідтранс". У схемі нібито брали участь посадові особи цієї фірми, а також українські і російські чиновники.

На сайті СБУ уточнюється, що підозру оголосили експертці, яка сприяла виведенню нафтопроводу з державної власності. За даними слідства, вона сприяла реалізації схеми, організаторами якої були посадові особи "ПрикарпатЗападтрансу".

Також у СБУ зазначають, що справа про право власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу кілька років розглядалася в суді. Завдяки висновкам експертки суд переглянув рішення на користь комерційної структури.

Сьогодні фігурантці повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями експерта та подання завідомо неправдивого висновку до суду. НАБУ уточнює, що фігурантка справи - колишня заступниця директора "УкрДІАП".

Як відомо, ЗМІ пов'язують власників "ПрикарпатЗахідтранс" з бізнес-групою, нібито близькою до народного депутата Віктора Медведчука.

Нагадаємо, нафтопровід був побудований за часів СРСР та після його розпаду мав перейти у власність України на підставі правонаступництва. Проте дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" не передала його, і у 2011 році суд в Рівненській області визнав право власності України.

Але в 2015 році суд скасував рішення, а в 2017 на підставі експертизи визнав право власності за ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук Служба безпеки України НАБУ нефтепровод
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень