По делу "ПрикарпатЗападтранс" объявили подозрение

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) объявили подозрение по делу о передаче нефтепровода структурам, якобы близким к нардепу Виктору Медведчуку. Подозрение объявили эксперту, который был задействован в схеме.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в СБУ.

По словам источника, речь идет об участке нефтепровода "Самара - Западное направление", право собственности на который принадлежит компании "ПрикарпатЗападтранс". В схеме якоби участвовали должностные лица этой фирмы, а также украинские и российские чиновники.

На сайте СБУ уточняется, что подозрение объявили эксперту, которая способствовала выведению нефтепровода из государственной собственности. По данным следствия, она содействовала реализации схемы, организаторами которой были должностные лица "ПрикарпатЗападтранса".

Также в СБУ отмечают, что дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода несколько лет рассматривалось в суде. Благодаря выводам эксперта суд пересмотрел решение в пользу коммерческой структуры.

Сегодня фигуранту сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями эксперта и подачу заведомо ложного заключения в суд. НАБУ уточняет, что фигурант дела - бывшая заместитель директора "УкрГИАП".

Как известно, СМИ связывают владельцев "ПрикарпатЗападтранса" с бизнес-группой, якобы близкой к народному депутату Виктору Медведчуку.