Справа Пашинського: потерпілий відкликав позов до екс-нардепа
Потерпілий у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського В'ячеслав Хімікус відмовився від своїх позовних вимог. Екс-депутата Верховної ради звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє видання "Ґрати".
Хімікус зробив таку заяву в ході засідання у Васильківському міськрайонному суді. Він зазначив, що отримав компенсацію.
Суму компенсації потерпілий не називав. Але зазначив, що сума менш як 1,5 млн гривень, які він вимагав у позові. Хто і як передав гроші, чоловік теж не пояснив. Однак потерпілий не зустрічався з Пашинським.
Однак справу колишнього депутата продовжать слухати. Сьогодні суд допитав свідків, в тому числі дружину потерпілого Хімікуса Ольгу і дружину Пашинського.
При цьому під час їх виступу суд видалив пресу із залу на прохання адвоката Пашинського Андрія Федура. Захисник заявив про необхідність не розголошувати свідчення свідків - суд з ним погодився.
Нагадаємо, на початку липня Державне бюро розслідувань направило до суду справу Пашинського.
Як писало РБК-Україна, про завершення розслідування справи Пашинського повідомлялося ще в квітні 2020 року.
Йдеться про інцидент в новорічну ніч з 2016 на 2017 рік. Тоді в Київській області стався конфлікт між на той момент чинним нардепом і Хімікусом. У результаті Пашинський вистрілив з пістолета марки Glock, постраждалого госпіталізували з вогнепальним пораненням.