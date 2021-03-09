Дело Пашинского: пострадавший отозвал иск к экс-нардепу

Потерпевший в деле бывшего народного депутата Сергея Пашинского Вячеслав Химикус отказался от своих исковых требований. Экс-депутата Верховной рады обвиняют в нанесении тяжелых телесных повреждений.

Химикус сделал такое заявление в ходе заседания в Васильковском горрайонном суде. Он отметил, что получил компенсацию.

Сумму компенсации потерпевший не называл. Но отметил, что сумма меньше 1,5 млн гривен, которые он требовал в иске. Кто и как передал деньги, мужчина тоже не пояснил. Однако потерпевший не встречался с Пашинским.

Однако дело бывшего депутата продолжат слушать. Сегодня суд допросил свидетелей, в том числе супругу потерпевшего Химикуса Ольгу и жену Пашинского.

При этом во время их выступления суд удалил прессу из зала по просьбе адвоката Пашинского Андрея Федура. Защитник заявил о необходимости не разглашать показания свидетелей - суд с ним согласился.