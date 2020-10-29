Данілов заявив про загрозу національній безпеці України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що рішення певних органів державної влади носять антидержавний характер. Він заявив про загрозу національній безпеці України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, деякі рішення органів держвлади також несуть антиконституційний характер.

"Важаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - написав він.

Данілов не уточнив, про яке саме рішення йде мова.

Нагадаємо, вчора КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

У коментарі РБК-Україна представник суду пояснив таке рішення. КСУ заявив про тиск з боку органів виконавчої влади. Він не міг виділити в своєму рішенні право не перевіряти декларації тільки суддів, тому скасував цю норму для всіх категорій чиновників.

У Зеленського виданню заявили, що такі рішення можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.