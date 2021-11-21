Данілов про війська біля України: Росія загострює ситуацію для підняття ставок на переговорах

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловився з приводу маневрів російських військ біля кордонів України. За його словами, Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО .

"Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів", - сказав Данілов під час зустрічі з представниками Конгресу США на полях Halifax International Security Forum.

На думку секретаря РНБО, дії та заяви Росії, а також випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках говорять про те, що жодних правил для Кремля вже не існує.

Водночас Данілов запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь Росії.