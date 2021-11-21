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Данилов о войсках возле Украины: Россия обостряет ситуацию для поднятия ставок на переговорах

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Украина, Воскресенье 21 ноября 2021 20:30
Данилов о войсках возле Украины: Россия обостряет ситуацию для поднятия ставок на переговорах Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался по поводу маневров российских войск у границ Украины. По его словам, Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить безопасную ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", - сказал Данилов во время встречи с представителями Конгресса США на полях Halifax International Security Forum.

По мнению секретаря СНБО, действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует

В то же время Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.

Напомним, сегодня глава Генерального управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года.

Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

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