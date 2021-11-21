Данилов о войсках возле Украины: Россия обостряет ситуацию для поднятия ставок на переговорах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался по поводу маневров российских войск у границ Украины. По его словам, Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить безопасную ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", - сказал Данилов во время встречи с представителями Конгресса США на полях Halifax International Security Forum.
По мнению секретаря СНБО, действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует
В то же время Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.
Напомним, сегодня глава Генерального управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года.
Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.