Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо

Санкції проти каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK скасувати неможливо. Рішення готувалося тривалий час і ґрунтується на матеріалах спецслужб.

Про це на онлайн-дискусії Київського форуму безпеки заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, він знову назвав роботу цих телеканалів інформаційним тероризмом.

"І до того часу, поки у нас були не в повній мірі зібрані всі матеріали про їх діяльність на території Російської Федерації, поки не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли прийняти це рішення. Тоді б ми зіткнулися з певною небезпекою скасування таких рішень. Ці рішення скасувати вже неможливо", - відзначив Данілов.

Він уточнив, що українські служби збирали інформацію протягом восьми місяців.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що низка українських ЗМІ фінансуються Росією, в тому числі, за гроші, зароблені на окупованому Донбасі. Він також назвав таку ситуацію неприпустимою.

Крім того, Аваков підкреслив, що Віктор Медведчук, якого пов'язують з вищевказаними телеканалами, буде відповідати за свою "історичну роль" у подіях на Донбасі