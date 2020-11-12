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Данілов незадоволений виконанням указів щодо реформування ОПК

Автор: Игорь Литвиненко

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов незадоволений виконанням центральними органами влади указів президента щодо реформування оборонно-промислового комплексу. Він вважає за необхідне невідкладно підвищити ефективність роботи Міністерства з питань ОПК.

Про це Данілов заявив під час наради з питань розвитку ОПК, передає прес-служба РНБО.

"Данілов акцентував на неприпустимо низькому рівні виконання центральними органами виконавчої влади указу глави держави Володимира Зеленського, який передбачає першочергові заходи, зокрема, щодо реформування ОПК", - повідомили в РНБО.

Також секретар Ради звернув увагу на незадовільне виконання державного оборонного замовлення Міністерством економіки та Міністерством оборони України.

"Суб'єкти сектору безпеки і оборони України повинні забезпечити виконання державного оборонного замовлення у повному обсязі у максимально стислі терміни", - додав Данілов.

Він заявив про необхідність прийняття невідкладних заходів для підвищення ефективності та результативності роботи Міністерства з питань ОПК.

Нагадаємо, в середині липня Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, його очолив Олег Уруський.

Також РБК-Україна писало, що в Кабінеті міністрів підготували новий проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

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