COVID-19, Донбас, реформи і МН-17: про що Україна і ЄС домовилися на саміті

Лідери Європейського союзу та України опублікували спільну заяву за підсумками чергового саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня в Брюсселі. Серед іншого, сторони домовилися про спільну боротьбу з пандемією, наголосили на важливості подальших реформ в Україні та інших аспектах двосторонньої співпраці.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Європейської ради.

Спільна боротьба з пандемією коронавірусу

Україна і ЄС домовилися співпрацювати у боротьбі з коронавірусом і його наслідками.

"Ми висловили готовність співпрацювати, щоб зробити доступ до майбутньої вакцини проти COVID-19 глобальним загальним благом за доступними цінами. Ми визнали цю глобальну солідарність, співпраця та ефективна багатосторонність необхідні як ніколи для перемоги над вірусом, а також для забезпечення сталого економічного підйому", - йдеться в повідомленні.

Для цього передбачений пакет підтримки у розмірі 190 мільйонів євро і програма макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро.

Важливість макрофінансової стабільності

В ЄС акцентували увагу на підтриманні макроекономічної стабільності України, виконання зобов'язань перед МВФ і реалізації всієї середньостроковій структурної політики, узгодженої в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС, а також сильного і незалежного Національного банку України.

Протидія інформаційним загрозам, у тому числі з РФ

ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у протидії гібридним загрозам і боротьбі з дезінформацією, у тому числі шляхом зміцнення незалежних ЗМІ та стратегічних комунікацій в області медіаграмотності, щоб зміцнити стійкість України.

"Ми підкреслили важливу роль громадянського суспільства, молоді та незалежних ЗМІ в усіх сферах суспільного і політичного життя, в тому числі в контексті кампанії дезінформації проти ЄС і України, в тому числі з боку Росії. ЄС і Україна домовилися почати кібердіалог", - йдеться в повідомленні.

Кроки щодо встановлення миру на Донбасі

В ЄС підтвердили свою повну підтримку зусиль нормандського формату, ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Ми вітали відновлення участі сторін на Нормандському саміті в Парижі в грудні минулого року і підкреслили важливість реалізації цих заходів, з урахуванням повного виконання Мінських угод усіма сторонами, підкресливши відповідальність Росії", - йдеться в повідомленні.

В ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність за припинення вогню на Донбасі, використовувати своє значний вплив на бойовиків, яких вона підтримує.

Також в ЄС засудили дії РФ щодо надання російського громадянства людям на окупованих територіях Донбасу, які отримують його в спрощеному порядку через порушення Мінських угод.

Сторони також домовилися продовжити співпрацю для усунення соціально-економічних та гуманітарних наслідків конфлікту, підкресливши необхідність забезпечення водопостачання, електрики та газу через лінію розмежування, полегшення пересування людей і товарів.

"ЄС готовий і далі підтримувати інклюзивний підхід України до своїх громадян у постраждалих районах і грати провідну роль в зусиллях з відновлення країни, в тому числі у визначених районах Донецької та Луганської областей, після виконання Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Розслідування авіакатастрофи MH17

Росію закликали взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати в питаннях авіакатастрофи пасажирського літака MH17, який був збитий в небі над Донбасом у 2014 році. Тоді загинули 298 осіб.

Подальші реформи

В ЄС визнали прогрес, досягнутий Україною у процесі реформ, і заявили про необхідність подальшого прискорення цих зусиль.

"Ми вітали початок земельної реформи, прийняття закону про банківську санацію та прогрес, досягнутий стосовно децентралізації. Ми вітали початок роботи Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

Водночас в ЄС підкреслили важливість прискорення процесу реформування, зокрема, в судовій системі (включаючи реформу Вищої ради правосуддя і незалежний набір чесних суддів), а також у боротьбі з корупцією, яка передбачає підтримку незалежних антикорупційних інституцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті сказав, що Європейський союз готовий приєднатися до нової платформи з деокупації Криму.

Крім того, глава держави заявив, що безвізовому режиму з Євросоюзом нічого не загрожує.