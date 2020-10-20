Чотири рівня небезпеки через коронавірус: як буде діяти МОЗ

У Міністерство охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус. Україна зараз на першому рівні.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов в Раді.

Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує.

"Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки", - заявив він.

Степанов зазначив, перший рівень, в якому українці зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч.

"Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати, а ще 6 місяців тому, навіть три місяці тому, таке було неможливо", - заявив він.

Другий рівень - заповнення ліжок фонду буде складати близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч, говорить міністр.

"На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. В такому випадку ми збільшимо, як я казав раніше, кількість ліжок у закладах охорони здоров’я на 30% від усього ліжкового фонду. Це 52 тисячі ліжок", - заявив Степанов.

Третій рівень - коли кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу буде складати від 11 до 15 тисяч на добу, а наповненість ліжок по всій країні буде складати не менше 85%.

"Тут додатково до заходів другого рівня ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні з застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки", - заявив він.

Зокрема, буде розпочата мобілізація всіх медпрацівників та інших категорій працівників, організована робота відомчих закладів для цивільного населення, а також забезпечено роботу польових шпиталів.

Четвертий рівень - це коли ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, а щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих.

"Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я готується до найгіршого сценарію розвитку коронавірусу в Україні.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.