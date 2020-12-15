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Чорновол вручили обвинувачення в убивстві

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 16:36
Чорновол вручили обвинувачення в убивстві Фото: Тетяна Чорновол (facebook.com tchornovol)
Автор: Юлія Струк

Колишньому депутату Верховної ради Тетяні Чорновол вручили обвинувальний акт. Екс-нардепа звинувачують в умисному вбивстві.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Чорновол вручили обвинувачення в убивстві

"Ось, щойно вручене обвинувачення за участь у Революції Гідності", - прокоментувала екс-депутат.

Відзначимо, на початку травня Печерський районний суд міста Києва виніс постанову, якою дозволив слідчим Державного бюро розслідувань на вилучення оригіналів посвідчень на нагородну зброю колишнього народного депутата.

Чорновіл у відповідь на це зазначила, що в ході обшуку слідчі вилучили у неї зброю, і додала, що не розуміє навіщо забирати посвідчення.

Як писало РБК-Україна, 10 квітня слідчі ДБР провели обшуки вдома у Чорновіл у рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану. Пізніше стало відомо, що їй вручили підозру.

Крім того, 16 квітня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте 24 квітня пом'якшив його до нічного домашнього арешту.

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