Черновол вручили обвинение в убийстве

Бывшему депутату Верховной рады Татьяне Черновол вручили обвинительный акт. Экс-нардепа обвиняют в умышленном убийстве.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Вот, только что врученное обвинения за участие в Революции Достоинства", - прокомментировала экс-депутат.

Отметим, в начале мая Печерский районный суд города Киева вынес постановление, которым разрешил следователям Государственного бюро расследований на изъятие оригиналов удостоверений на наградное оружие бывшего народного депутата.

Черновол в ответ на это отметила, что в ходе обыска следователи изъяли у нее оружие, и добавила, что не понимает зачем забирать удостоверения.

Как писало РБК-Украина, 10 апреля следователи ГБР провели обыски дома у Черновол в рамках дела о гибели человека во время пожара в офисе Партии регионов во время Майдана. Позже стало известно, что ей вручили подозрение.

Кроме того, 16 апреля Печерский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако 24 апреля смягчил его до ночного домашнего ареста.