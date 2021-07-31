RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чауса допитали, він під захистом та отримує медичну допомогу, - СБУ

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України забезпечує безпеку колишнього судді Миколи Чауса, якого вчора знайшли у Вінницькій області після зникнення. Служба вже допитала Чауса щодо його викрадення з території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Слідчі СБУ отримали від Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки", - повідомили в спецслужбі.

Як заявили в СБУ, наразі Чаусу надається медична допомога, а також спецслужба перебуває на контакті з його дружиною.

"Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли", - додали в СБУ.

Нагадаємо, за даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, зараз Чаус перебуває у слідчому ізоляторі СБУ в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниНиколай Чаус