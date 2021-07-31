Чауса допитали, він під захистом та отримує медичну допомогу, - СБУ
Служба безпеки України забезпечує безпеку колишнього судді Миколи Чауса, якого вчора знайшли у Вінницькій області після зникнення. Служба вже допитала Чауса щодо його викрадення з території Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"Слідчі СБУ отримали від Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки", - повідомили в спецслужбі.
Як заявили в СБУ, наразі Чаусу надається медична допомога, а також спецслужба перебуває на контакті з його дружиною.
"Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли", - додали в СБУ.
Нагадаємо, за даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, зараз Чаус перебуває у слідчому ізоляторі СБУ в Києві.