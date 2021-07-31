Чауса допитали, він під захистом та отримує медичну допомогу, - СБУ

Служба безпеки України забезпечує безпеку колишнього судді Миколи Чауса , якого вчора знайшли у Вінницькій області після зникнення. Служба вже допитала Чауса щодо його викрадення з території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

"Слідчі СБУ отримали від Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки", - повідомили в спецслужбі.

Як заявили в СБУ, наразі Чаусу надається медична допомога, а також спецслужба перебуває на контакті з його дружиною.

"Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли", - додали в СБУ.