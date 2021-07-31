ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чауса допитали, він під захистом та отримує медичну допомогу, - СБУ

Новость на русском →
Київ, Субота 31 липня 2021 14:11
Чауса допитали, він під захистом та отримує медичну допомогу, - СБУ Фото: Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України забезпечує безпеку колишнього судді Миколи Чауса, якого вчора знайшли у Вінницькій області після зникнення. Служба вже допитала Чауса щодо його викрадення з території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Слідчі СБУ отримали від Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки", - повідомили в спецслужбі.

Як заявили в СБУ, наразі Чаусу надається медична допомога, а також спецслужба перебуває на контакті з його дружиною.

"Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли", - додали в СБУ.

Нагадаємо, за даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, зараз Чаус перебуває у слідчому ізоляторі СБУ в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Николай Чаус
NEWS
Понад 2 млн українців завершили вакцинацію від коронавіруса
Понад 2 млн українців завершили вакцинацію від коронавіруса
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа