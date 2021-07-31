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Чауса допросили, он под защитой и получает медицинскую помощь, - СБУ

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Киев, Суббота 31 июля 2021 14:11
Чауса допросили, он под защитой и получает медицинскую помощь, - СБУ Фото: Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины обеспечивает безопасность бывшего судьи Николая Чауса, которого вчера нашли в Винницкой области после исчезновения. Служба уже допросила Чауса относительно его похищения с территории Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", - сообщили в спецслужбе.

Как заявили в СБУ, сейчас Чаусу оказывается медицинская помощь, а также спецслужба находится на контакте с его женой.

"Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судди Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили", - добавили в СБУ.

Напомним, по данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, сейчас Чаус находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве.

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Служба безопасности Украины Николай Чаус
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