Бюджет-2021: скільки Україна закладає на боротьбу з COVID-19

Верховна рада України готується проголосувати в першому читанні проект бюджету-2021, який передбачає виділення 19,4 млрд гривень на боротьбу з COVID-19. При цьому гроші закладаються й на вакцинацію.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту, опублікованому на сайті Ради.

Згідно з документом, витрати на охорону здоров'я в 2021 році складуть 156,2 млрд гривень. На реалізацію програми медичних гарантій враховано 123,4 млрд гривень і до цього пакету входять кошти на реагування на епідемію COVID-19.

Відзначимо, у вересні міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що у пакеті боротьби з COVID-19 передбачать16 млрд гривень - надання послуг в рамках програми медичних гарантій. До першого читання суму скоригували до 15,8 млрд.

Крім того, 2,6 млрд гривень спрямують на вакцинацію населення від COVID-19. Також на боротьбу з епідемією та її наслідками під час навчального процесу в школах направлять ще 1 млрд гривень. Передбачається, що ці кошти дадуть вчителям на облаштування робочих місць для дистанційного навчання.

При цьому витрати в 2021 можуть зрости.

"У разі продовження карантину витрати на боротьбу з COVID-19 можуть зрости", - заявив сьогодні у Верховній раді глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

Нагадаємо, раніше вчені презентували результати доклінічних досліджень українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, Київ отримає вакцину від коронавірусу власного виробництва через рік.