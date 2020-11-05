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Бюджет-2021: Рада не змогла схвалити зміни до Бюджетного кодексу

Автор: Юлія Струк

Верховна рада не змогла схвалити зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний законопроект №4100 за основу підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Даний проект закону є бюджетоутворюючим.

Після провального голосування глава ВР Дмитро Разумков підкликав до себе голів фракцій і депутатських груп.

Варто зазначити, що проект закону поставили на голосування без обговорення. Після цього планувалося розпочати розгляд бюджету-2021 першому читанні.

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