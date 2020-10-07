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До бюджету-2021 подали понад 5 тисяч правок

Автор: Юлія Струк

До законопроекту про державний бюджет на 2021 рік депутати Верховної ради внесли понад п'ять тисяч поправок. Бюджетний комітет парламенту розглядатиме їх наступного тижня.

Про це заявила замголови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Прямий".

"Наступного тижня бюджетний комітет буде розглядати ретельно поправки (до проекту держбюджету на 2021 рік, - ред.). Подано близько п'яти тисяч правок до бюджету", - розповіла нардеп.

Вона зазначила, що у разі необхідності бюджетний комітет працюватиме у режимі відеоконференції.

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На думку Кравчук, депутати зможуть зібратися 20 жовтня на засідання Ради для розгляду бюджету-2021 у першому читанні.

За її словами, зараз у парламенті хворіють 22 народні депутати.

"Зараз хворіє, наскільки я пам'ятаю, 22 народні депутати загалом у Верховній раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора ще додався ще один позитивний тест в одного з моїх колег", - додала парламентар.

Як писало РБК-Україна, Рада 20 жовтня має розглянути проект державного бюджету на 2021 рік у першому читанні. Це крайній термін, коли ВР повинна схвалити бюджет за основу.

Нагадаємо, спікер ВР Дмитро Разумков раніше заявив, що парламент буде наполягати на збільшенні витрат у держбюджеті для ефективного реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку з пожежами в Луганській області.

Крім того, в проект бюджету на 2021 рік Міністерство охорони здоров'я заклало 15,08 млрд гривень на вакцини проти COVID-19.

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