RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи буде Україна скликати ТКГ через загострення на Донбасі: відповідь Арестовича

Автор: РБК-Україна

На даний момент українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через загострення на Донбасі. Але на сьогодні це навряд чи можливо.

Про це РБК-Україна розповів радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Зараз питання вирішується. Але технічно, це навряд чи можливо, тому представники ОБСЄ ще в планових відпустках. Наступне планове засідання ТКГ аж 26 серпня", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики завдали артилерійського удару по українських позиціях в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті чотири бійці отримали поранення, ще троє - бойові травми.

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, бойові дії активізувалися під окупованим Донецьком і на Маріупольському напрямку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбасобстрелбойовики