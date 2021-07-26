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Чи буде Україна скликати ТКГ через загострення на Донбасі: відповідь Арестовича

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Донбас, Понеділок 26 липня 2021 15:37
Чи буде Україна скликати ТКГ через загострення на Донбасі: відповідь Арестовича Фото: радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Україна

На даний момент українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через загострення на Донбасі. Але на сьогодні це навряд чи можливо.

Про це РБК-Україна розповів радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Зараз питання вирішується. Але технічно, це навряд чи можливо, тому представники ОБСЄ ще в планових відпустках. Наступне планове засідання ТКГ аж 26 серпня", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики завдали артилерійського удару по українських позиціях в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті чотири бійці отримали поранення, ще троє - бойові травми.

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, бойові дії активізувалися під окупованим Донецьком і на Маріупольському напрямку.

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