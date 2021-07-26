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Будет ли Украина созывать ТКГ из-за обострения на Донбассе: ответ Арестовича

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Донбасс, Понедельник 26 июля 2021 15:37
Будет ли Украина созывать ТКГ из-за обострения на Донбассе: ответ Арестовича Фото: советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Украина

На данный момент украинская сторона решает вопрос созыва внеочередных консультаций Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за обострения на Донбассе. Но на сегодня это вряд ли возможно.

Об этом РБК-Украина рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Сейчас вопрос решается. Но технически, это вряд ли возможно, поэтому представители ОБСЕ еще в плановых отпусках. Следующее плановое заседание ТКГ 26 августа", - отметил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики нанесли артиллерийский удар по украинским позициям в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате четыре бойца получили ранения, еще трое - боевые травмы.

Как пишут сепаратистские СМИ, боевые действия активизировались под оккупированном Донецком и на Мариупольском направлении.

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