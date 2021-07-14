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Буде першим питанням. Відставку Авакова внесли до порядку денного Ради

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Україна, Середа 14 липня 2021 22:23
Буде першим питанням. Відставку Авакова внесли до порядку денного Ради Фото: Арсен Аваков, глава МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Народні депутати завтра, 15 липня, розглянуть питання відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Відставка Авакова буде першим питанням порядку денного пленарного засідання Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал ВР.

Згідно з опублікованим порядком денним завтрашнього пленарного засідання, нардепи проголосують щодо відставки Авакова, перш ніж взятися за розгляд інших питань.

Сьогодні правоохоронний комітет ВР рекомендував народним депутатам визначитися під час голосування, чи підтримувати відставку глави МВС.

Нагадаємо, вчора глава МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Як очікувалося, 15 липня Рада проголосує щодо відставки Авакова, а вже 16 липня розгляне питання призначення нового міністра внутрішніх справ.

На посаду глави МВС претендує нардеп від "Слуги народу". Його запропонував президент Володимир Зеленський.

Більше про ротацію глави МВС читайте в матеріалі РБК-Україна "Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі".

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