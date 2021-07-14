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Будет первым вопросом. Отставку Авакова внесли в повестку дня Рады

Новина українською →
Украина, Среда 14 июля 2021 22:23
Будет первым вопросом. Отставку Авакова внесли в повестку дня Рады Фото: Арсен Аваков, глава МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народные депутаты завтра, 15 июля, рассмотрят вопрос отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Отставка Авакова будет первым вопросом повестки дня пленарного заседания Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР.

Согласно опубликованной повестке дня завтрашнего пленарного заседания, нардепы проголосуют по отставке Авакова, прежде чем взяться за рассмотрение других вопросов.

Сегодня правоохранительный комитет ВР рекомендовал народным депутатам определиться во время голосования, поддерживать ли отставку главы МВД.

Напомним, вчера глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Как ожидалось, 15 июля Рада проголосует относительно отставки Авакова, а уже 16 июля рассмотрит вопрос назначение нового министра внутренних дел.

На должность главы МВД претендует нардеп от "Слуги народа". Его предложил президент Владимир Зеленский.

Больше о ротации главы МВД читайте в материале РБК-Украина "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".

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Арсен Аваков отставка Верховная рада
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