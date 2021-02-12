Буде більше смертей: у Авакова розповіли, чому проти легалізації пістолетів

За його словами, це також позиція президента Володимира Зеленського. На сьогодні українці в віці від 21 року можуть і так придбати гладкоствольну зброю, а старше 25 років - нарізну. Цього, на думку Геращенка, достатньо для захисту.

Він також зазначив, що в США, де дозволені пістолети і револьвери, щорічно від рук поліцейських гине від 800 до 1 000 осіб. Там поліція частіше стріляє в порушників, знаючи, що "на руках сотні мільйонів одиниць зброї".

"У Великобританії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств - 1 на 100 000 жителів. В Японії - 0,2, в Україні - 4,5, в США - 5, у Молдові - 7 вбивств на 100 000 жителів", - зазначив Геращенко і додав, що Україні не треба більше смертей громадян і поліцейських.