Буде більше смертей: у Авакова розповіли, чому проти легалізації пістолетів
Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція проти легалізації обігу короткоствольної зброї - пістолетів. На їх думку, це лише призведе до зростання числа смертей.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає сайт МВС.
За його словами, це також позиція президента Володимира Зеленського. На сьогодні українці в віці від 21 року можуть і так придбати гладкоствольну зброю, а старше 25 років - нарізну. Цього, на думку Геращенка, достатньо для захисту.
Він також зазначив, що в США, де дозволені пістолети і револьвери, щорічно від рук поліцейських гине від 800 до 1 000 осіб. Там поліція частіше стріляє в порушників, знаючи, що "на руках сотні мільйонів одиниць зброї".
"У Великобританії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств - 1 на 100 000 жителів. В Японії - 0,2, в Україні - 4,5, в США - 5, у Молдові - 7 вбивств на 100 000 жителів", - зазначив Геращенко і додав, що Україні не треба більше смертей громадян і поліцейських.
Нагадаємо, раніше у Верховній раді рассказали що заважає легалізації зброї.
Детальніше про ситуацію з легалізацією зброї читайте в матеріалі РБК-Україна "Під прицілом. Як Рада намагається легалізувати вогнепальну зброю".