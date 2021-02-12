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Будет больше смертей: у Авакова рассказали, почему против легализации пистолетов

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 17:55
Будет больше смертей: у Авакова рассказали, почему против легализации пистолетов Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел и Национальная полиция против легализации оборота короткоствольного оружия - пистолетов. По их мнению, это только приведет к росту числа смертей.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает сайт МВД.

По его словам, это также позиция президента Владимира Зеленского. На сегодня украинцы в возрасте от 21 года могут и так приобрести гладкоствольное оружие, а старше 25 лет - нарезное. Этого, по мнению Геращенко, достаточно для защиты.

Он также отметил, что в США, где разрешены пистолеты и револьверы, в год от рук полицейских гибнет от 800 до 1 000 человек. Там полиция чаще стреляет в нарушителей, зная, что "на руках сотни миллионов единиц оружия".

"В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств - 1 на 100 000 жителей. В Японии - 0,2, в Украине - 4,5, в США - 5, в Молдове - 7 убийств на 100 000 жителей", - отметил Геращенко и добавил, что Украине не нужно больше смертей граждан и полицейских.

Напомним, ранее в Верховной раде рассказали, что мешает легализации оружия.

Детальнее о ситуации с легализацией оружия читайте в материале РБК-Украина "Под прицелом. Как Рада пытается легализовать огнестрельное оружие".

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Новости Украины Политика Министерство внутренних дел Украины легализация пистолет
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