Будет больше смертей: у Авакова рассказали, почему против легализации пистолетов

Министерство внутренних дел и Национальная полиция против легализации оборота короткоствольного оружия - пистолетов. По их мнению, это только приведет к росту числа смертей.

По его словам, это также позиция президента Владимира Зеленского. На сегодня украинцы в возрасте от 21 года могут и так приобрести гладкоствольное оружие, а старше 25 лет - нарезное. Этого, по мнению Геращенко, достаточно для защиты.

Он также отметил, что в США, где разрешены пистолеты и револьверы, в год от рук полицейских гибнет от 800 до 1 000 человек. Там полиция чаще стреляет в нарушителей, зная, что "на руках сотни миллионов единиц оружия".

"В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств - 1 на 100 000 жителей. В Японии - 0,2, в Украине - 4,5, в США - 5, в Молдове - 7 убийств на 100 000 жителей", - отметил Геращенко и добавил, что Украине не нужно больше смертей граждан и полицейских.