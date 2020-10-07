RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Британія виділить Україні 5,5 млн євро допомоги

Автор: Игорь Литвиненко

Великобританія під час візиту українського президента Володимира Зеленського оголосить про виділення гуманітарної допомоги Україні в розмірі 5 мільйонів фунтів (5,49 млн євро - ред.). Кошти будуть виділені для підтримки суспільства на сході України.

Про це передає пресс-служба британського уряду.

Про це на зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебой оголосить глава британського МЗС Домінік Рааб.

"Допомога Великобританії дозволить забезпечити продовольством, водою, медикаментами та психологічною підтримкою пережили сексуальне та гендерне насильство", - повідомили в уряді Британії.

Популярні новини

Також Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон повинні підписати угоду про політичну, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

"Стабільність України життєво важлива для безпеки Європи. Надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 млн фунтів і підписання угоди про... партнерство є наочною демонстрацією прихильності Великобританії справі процвітання і безпеки України", - повідомив Рааб.

Раніше РБК-Україна писало, яких результатів очікує МЗС України від візиту Володимира Зеленського до Британії.

Також Кулеба повідомляв, що Україна не проти, якщо британські десантники будуть розміщені на українській території.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаВеликобританияпомощь