Британія готова перекинути спецназ до України через загрозу вторгнення РФ, - The Mirror

Великобританія може перекинути до України до 600 британських військовослужбовців на тлі загрози військового вторгнення Російської Федерації. Оперативна група готова розвернутися на українській території в стислі терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror .

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що британський спецназ попередили про можливу відправку до України протягом декількох годин. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств і MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу.

На даний момент створюється зведена група з представників спецназу, розвідувального полку, медиків, інженерів і зв'язківців. До неї увійдуть до 400 десантників 16-ї повітряно-штурмової бригади.

"Підрозділу бригади було сказано, що його, можливо, буде треба розгорнути його в дуже короткі терміни. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їх оснащення упаковано, і вони готові летіти до України і або приземлитися, або десантуватися з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків", - повідомило джерело.