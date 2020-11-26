Найбільше претензій у Раді до міністра Степанова, його відставка може бути першою

В останні тижні все частіше говорять про можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, головна претензія до якого - погана організація боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів".

Як відомо, ще в липні з подачі фракції "Голос" у Раді зареєстрували постанову, закликавши Кабмін розглянути питання про його звільнення. Під ним підписалися майже сто депутатів з різних фракцій, в тому числі з "Слуги народу".

Джерело РБК-Україна в "Голосі" запевняє, що відставка Степанова - питання нібито вже вирішене, її підтримають депутати монобільшості, і міністра можуть звільнити вже наступного тижня. Але "Слуги народу" дають більш обережні прогнози.

У партії влади у Степанова є і багато прихильників, він також заручився підтримкою з боку ряду авторитетних лікарів. Щоправда, за інформацією видання, до міністра неоднозначне ставлення у профільного комітету Ради. Але це невдоволення поки не переходить у публічну площину.

"Думаю, що про можливість відставки Степанова вже будемо говорити після Нового року", - сказав співрозмовник з монобільшості. Його колега також припустив, що питання зі звільненням актуалізується у разі, якщо все ж настане колапс медичної системи. І саме міністра в цій ситуації зроблять відповідальним за всі проблеми.

Водночас потенційним наступником Степанова називають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Втім, у лікарських колах почали розганяти інформацію, що Ляшко - ставленик екс-глави МОЗ Уляни Супрун і буде продовжувати її ініціативи, ставлення до яких серед деяких медиків двояке.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що до Нового року, швидше за все, не буде відставок в уряді.