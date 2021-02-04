ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Велика приватизація: Рада має намір відновити аукціони з продажу об'єктів

Новость на русском → Україна, Четвер 04 лютого 2021 11:27
Велика приватизація: Рада має намір відновити аукціони з продажу об'єктів Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Автором відповідного законопроект №4543 є Кабінет міністрів. За основу його підтримали 284 парламентарія.

"Бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією, утримання економічної стабільності України... З метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об'єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на прийняття будь-яких заходів щодо приватизації об'єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів", - підкреслювалося у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року у країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набув відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня Рада прийняла відповідний законопроект №3552.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика приватизация Верховна Рада
NEWS
Похолодання йде в Україну: синоптики назвали точну дату
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Похолодання йде в Україну: синоптики назвали точну дату
DAILY
Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі