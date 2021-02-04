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Большая приватизация: Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов

Новина українською → Украина, Четверг 04 февраля 2021 11:27
Большая приватизация: Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Автором соответствующего законопроект №4543 является Кабинет министров. За основу его поддержали 284 парламентария.

"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", - подчеркивалось в пояснительной записке.

Напомним, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Рада приняла соответствующий законопроект №3552.

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