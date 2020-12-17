Бойовики в ТКГ блокують виступи переселенців, але ОБСЄ не реагує, - Гармаш

Проросійські бойовики блокують виступи переселенців зі складу української делегації під час засідань Тристоронньої контактної групи. Однак представники ОБСЄ, які є модераторами переговорів, не реагують на таку поведінку бойовиків.

Про це на сторінці у Facebook заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, який представляє переселенців з Донбасу.

За словами Гармаша, на вчорашньому засіданні ТКГ виник скандал через те, що глава української делегації Леонід Кравчук передав йому слово. Представники "Л/ДНР" почали блокувати виступ, а потім один з них перейшов на нецензурну лексику.

Представники ОБСЄ, як розповів Гармаш, замість того, щоб вгамувати представників бойовиків, не дали йому закінчити свій виступ. На його думку, цей інцидент показав неспроможність ОБСЄ бути модератором переговорів.

"Саме в результаті "проросійського" модерування ОБСЄ переговорів, діалог між жителями Донбасу в рамках ТКГ просто неможливий ... Принаймні, поки не зміниться склад російської делегації", - додав він.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що переговори щодо врегулювання на Донбасі потрібно вести виключно з Росією.

Крім того, представники "Л/ДНР" блокують процес обміну полоненими. Вони висувають вимогу українській стороні, яку немає можливості виконати.