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Безвізу України з ЄС нічого не загрожує, - Зеленський

Автор: Маріанна Присяжнюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безвізового режиму з Європейським союзом нічого не загрожує. Він також запевнив, що Україна всі критерії для збереження безвізу.

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Про це президент заявив на саміті Україна - ЄС.

"Також партнери з ЄС запевнили, в безвізу з ЄС нічого не загрожує і Україна виконує всі критерії і як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, українці знову зможуть планувати свої поїздки в Європу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні низка європейських депутатів пригрозили скасуванням безвізового режиму українським олігархам і політикам через провал у боротьбі з корупцією.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що немає загрози скасування безвізового режиму з Європейським союзом для всіх українців.

Крім того, посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

У Верховній раді України чекають від Брюсселя чітку юридичну позицію з цього питання.

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