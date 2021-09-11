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Занепокоєння замало: Данілов закликав країни-партнери до дій проти Росії через Крим

Автор: Марія Кучерявець

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що вираження занепокоєння учасниками Кримської платформи щодо репресій, які зараз здійснює РФ на півострові замало. Він закликав країни до дій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данілова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Обіцяти і робити - це дві різні дії... Я був вражений кількістю партнерів, які підтримали Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму...", - сказав Данілов.

Він вважає, що словосполучення "ми занепокоєні" на сьогодні занадто замало для того, щоб це все продовжувалося".

"Це мали б бути активні дії. Вони можуть бути різні: економічні, фінансові, мова не йде про військову складову", - додав Данілов.

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РНБООлексій ДаніловРосійська ФедераціяКримська платформа